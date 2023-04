Here are some recently opened restaurants in the Las Vegas Valley

(Stacker) - Stacker compiled a list of recently opened restaurants in Las Vegas from Yelp. Restaurants listed as hot and new were included.

Read on to see restaurants that opened near you that are worth checking out.

Tang Together

- Rating: 4.5 / 5 (35 reviews)

- Categories: Korean

- Address: 6340 W Charleston Blvd Ste 110 Las Vegas, NV 89146

Vic’s Italian Jazz Bistro

- Rating: 4.0 / 5 (20 reviews)

- Categories: Jazz & Blues

- Address: 355 Promenade Pl Las Vegas, NV 89107

Ichiza 2 Hanare

- Rating: 4.5 / 5 (22 reviews)

- Categories: Ramen

- Address: 5300 Spring Mountain Rd Ste 101 Las Vegas, NV 89146

Dave’s Hot Chicken

- Rating: 5.0 / 5 (9 reviews)

- Categories: Halal

- Address: 1735 W. Craig Road Suite 1 Las Vegas, NV 89032

IX Skewer & Bar

- Rating: 4.0 / 5 (23 reviews)

- Categories: Barbeque

- Address: 4266 Spring Mountain Rd Ste 106 Las Vegas, NV 89102

SOL Mexican Cocina

- Rating: 4.5 / 5 (44 reviews)

- Categories: Breakfast & Brunch

- Address: 3500 S Las Vegas Blvd Ste R45C Las Vegas, NV 89109

Pho Delicious

- Rating: 5.0 / 5 (7 reviews)

- Categories: Sandwiches

- Address: 4375 N Las Vegas Blvd Ste 13 Las Vegas, NV 89115

Tomo Noodles

- Rating: 4.5 / 5 (7 reviews)

- Categories: Ramen

- Address: 200 E Fremont St Las Vegas, NV 89101

ITs IZAKAYA

- Rating: 5.0 / 5 (209 reviews)

- Categories: Asian Fusion

- Address: 5685 Spring Mountain Rd Ste 101 Las Vegas, NV 89146

Roli Roti

- Rating: 5.0 / 5 (4 reviews)

- Categories: American (Traditional)

- Address: 200 E Fremont St Las Vegas, NV 89101

Farm Basket

- Rating: 4.0 / 5 (3 reviews)

- Categories: Chicken Shop

- Address: 2350 S Nellis Blvd Las Vegas, NV 89142

Mr. Tang

- Rating: 4.5 / 5 (9 reviews)

- Categories: Noodles

- Address: 4115 Spring Mountain Rd Ste 104 Las Vegas, NV 89102

Ole Manny’s Seafood Shack

- Rating: 5.0 / 5 (3 reviews)

- Categories: Food Trucks

- Address: Las Vegas, NV 89101

Mr BBQ

- Rating: 4.5 / 5 (105 reviews)

- Categories: Barbeque

- Address: 4240 Spring Mountain Rd Ste 101 Las Vegas, NV 89102

Southern Taste Seafood

- Rating: 5.0 / 5 (6 reviews)

- Categories: Seafood

- Address: Las Vegas, NV 89101

Salad and Go

- Rating: 4.5 / 5 (26 reviews)

- Categories: Fast Food

- Address: 1135 E Craig Rd North Las Vegas, NV 89030

Vitos tacos

- Rating: 5.0 / 5 (1 reviews)

- Categories: Tacos

- Address: 4972 S Maryland Pkwy Paradise, NV 89119

Moia Peruvian Restaurant

- Rating: 5.0 / 5 (10 reviews)

- Categories: Peruvian

- Address: 2301 W Bonanza Rd Las Vegas, NV 89106

Island Deli And Smoothie Bar

- Rating: 5.0 / 5 (16 reviews)

- Categories: Delis

- Address: 1014 E Charleston Blvd Ste 100 Las Vegas, NV 89104

Camino Real Mexican Restaurant & Cantina

- Rating: 4.0 / 5 (50 reviews)

- Categories: Sports Bars

- Address: 3520 N Rancho Dr Las Vegas, NV 89130

BrewDog-Las Vegas

- Rating: 4.0 / 5 (188 reviews)

- Categories: Chicken Wings

- Address: 3767 Las Vegas Blvd S Las Vegas, NV 89109

The Great Greek Mediterranean Grill

- Rating: 4.0 / 5 (22 reviews)

- Categories: Greek

- Address: 2340 S Nellis Blvd Ste 100 Las Vegas, NV 89104

Colorful Noodle

- Rating: 4.5 / 5 (7 reviews)

- Categories: Noodles

- Address: 6120 W Tropicana Ave Unit A1 Las Vegas, NV 89103

Daily Dose Cafe & Bakery

- Rating: 4.5 / 5 (10 reviews)

- Categories: Breakfast & Brunch

- Address: 365 Lewis Ave Las Vegas, NV 89101

Ninja Karaoke powered by Ocha fusion

- Rating: 5.0 / 5 (11 reviews)

- Categories: Pizza

- Address: 5115 Spring Mountain Rd Ste 228 Las Vegas, NV 89146

Taru Rockin’ Sushi Sake House

- Rating: 5.0 / 5 (23 reviews)

- Categories: Sushi Bars

- Address: 4480 Spring Mountain Rd Ste 500 Las Vegas, NV 89102

Proper Eats Food Hall

- Rating: 3.5 / 5 (20 reviews)

- Categories: Food Court

- Address: 3730 Las Vegas Blvd Promenade Level Las Vegas, NV 89158

C3 - Cajun, Crab N Crawfish Las Vegas

- Rating: 4.5 / 5 (9 reviews)

- Categories: Cajun/Creole

- Address: 4258 Spring Mountain Rd Ste 204 Fl 2 Las Vegas, NV 89102

Flight Club Darts Las Vegas

- Rating: 4.5 / 5 (31 reviews)

- Categories: Cocktail Bars

- Address: 3377 Las Vegas Blvd South Las Vegas Nv 89109 Las Vegas, NV 89109

